Info

Der WM-Planer führt intuitiv durch die Termine, Gruppen, Teams und Spielorte. Bewegt man die Maus oder den Finger zum Beispiel über das Team Deutschland, werden in der Mitte alle Spiele des deutschen Teams samt Spielorten und Termine eingeblendet. Bewegt man sich auf den 15. Juni, werden in der Mitte alle Spiele eingeblendet, die an diesem Tag angesetzt sind.

Mit der Navigation ganz unten wechselt man zwischen den Bereichen Gruppen, Teams, Termine und Spielorte. Das Rädchen über der Navigation erlaubt eine genauere Auswahl innerhalb der Bereiche. Beispiel: Ist man im Bereich Gruppen, lässt sich durch das Rädchen die Gruppe C auswählen. Je nach Auswahl unten, ändern sich oben die Inhalte. Die Inhalte sich durch touch zoombar.